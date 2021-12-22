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Происшествия22 декабря 2021 9:27

Военнослужащие помогли эвакуировать пострадавшие грузовики после ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень

Экипаж БРЭМ-1 выполнил работы по расчистке дорожного полотна от неисправной грузовой техники
Сергей Швецов
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Военнослужащие помогли эвакуировать пострадавшие грузовики после ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень.

Военнослужащие помогли эвакуировать пострадавшие грузовики после ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень.

Военнослужащие Центрального военного округа помогли эвакуировать пострадавшие грузовики после ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень. Экипаж БРЭМ-1 выполнил работы по расчистке дорожного полотна от неисправной грузовой техники.

– На федеральной трассе образовался затор в результате ДТП с участием нескольких автомобилей. Решение об оказании помощи принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, – проинформировали в ведомстве.

В ликвидации затора задействовали экипаж бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1 из состава воинской части ЦВО, дислоцированной под Екатеринбургом.