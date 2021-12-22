В Заводоуковске пылкий ревнивец напал с ножом на друга и свою сожительницу. Фото: Ольга Крыльцова

В Заводоуковске осудили 46-летнего Андрея Агишева. Мужчина напал с ножом на друга и свою сожительницу.

Инцидент произошел в ночь на 7 июля 2021 года. Пьяный осужденный поссорился со своим приятелем, который оказывал знаки внимания его сожительнице. Горожанин схватил нож и ударил товарища им в грудь, плечо и спину, после чего накинулся на гражданскую жену, повредив ей голень левой ноги.

– Подсудимый вину в совершении преступлений признал в полном объеме и в судебном заседании пояснил, что очень ревнив и обладает темпераментным, пылким характером, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд, с учетом рецидива, назначил Агишеву наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии строгого режима.