Тоболячка купила через интернет 1 кг икры и осталась без денег

Тоболячка, «купившая» через интернет 1 кг икры за 3 400 рублей, осталась без денег. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В полицию Тобольска обратилась 44-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что неизвестный похитил у нее 3 400 рублей.

Потерпевшая рассказала дознавателю, что в интернете нашла объявление о продаже на Дальнем Востоке икры горбуши по сниженной цене и написала продавцу. Тот направил реквизиты для оплаты товара.

– Женщина перевела на указанный счет деньги и отправила скриншот. В назначенный день товар не поступил, а владелец интернет-магазина не отвечал тоболячке. Тогда женщина и поняла, что стала жертвой мошенников, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские рекомендуют гражданам быть бдительными. Если вы хотите купить товар по предоплате помните, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на неизвестный счет или на счет мобильного телефона.