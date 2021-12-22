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Общество22 декабря 2021 6:48

Тюменка вышла замуж за мигранта ради бесплатного ремонта

Регистрация брака была произведена 17 июня 2021 года
Сергей Швецов
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Тюменка вышла замуж за мигранта ради бесплатного ремонта.

Тюменка вышла замуж за мигранта ради бесплатного ремонта.

Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени суд расторг брачный союз местной жительницы и гражданина Азербайджана. 24-летний мигрант попросил у 32-летней женщины руки ради получения разрешения на временное проживание, ей же пообещал сделать ремонт в квартире и помочь материально.

– Регистрация брака была произведена 17 июня 2021 года. Однако выяснилось, что супруги зарегистрировали брак без намерения создать семью, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство обратилось в суд. Там решили аннулировать актовую запись о заключении брака. Решение суда в законную силу не вступило.