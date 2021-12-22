«Пассажиров раскидало по берегу Туры». В Тюмени виновника смертельного ДТП отправили в колонию

В Тюмени виновника смертельного ДТП отправили в колонию. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени осудили 33-летнего Дмитрия Битюкова, который 3 июля 2021 года устроил смертельное ДТП. Трагедия произошла на берегу Туры у села Созоново, где мужчина пил пиво с друзьями.

Один из них попросил забрать с работы жену и привезти на пляж. Когда нетрезвый Дмитрий с тремя людьми на своем УАЗе возвращался к реке, то на грунтовой дороге не справился с управлением, и машина рухнула в обрыв.

– Пассажиров разбросало по берегу Туры. Отдыхавшие на пляже люди стали оказывать пострадавшим первую медпомощь. Женщина получила множественные переломы ребер с разрывом легкого и рвано-ушибленные раны конечностей, головы и тела. Несчастная вскоре скончалась на глазах у мужа, – рассказали обстоятельства дорожного инцидента в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Виновник ДТП признал вину и заявил, что дружил с семьей погибшей. Он попросил у ее мужа прощения, а тот, в свою очередь, просил суд не лишать свободы Дмитрия.

Тюменский районный суд вынес приговор и на три года отправил Битюкова в колонию-поселение. Помимо этого, суд на два года лишил его водительского удостоверения.