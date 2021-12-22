Погода на 23 декабря 2021 года в Тюмени: ночной снег должен закончиться к утру

В Тюмени ночной снег должен закончиться к утру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 декабря, в Тюмени ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью ожидается мелкий снег. К утру он закончится и больше осадков не предвидится.

Температура воздуха ночью 8 – 11 градусов, днем ожидается минус 15. Вечером столбики термометров покажут 14 – 12 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный, восточный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

23 декабря почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Если в этот день идет дождь, то в старину считали, что и вся весна будет такой же дождливой. Дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя — зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.