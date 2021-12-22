В Тюмени проходит круглый стол о том, как интересно встретить Новый год. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

В Тюмени редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» проводит круглый стол «Как встретишь Новый год – так его и проведешь». Эксперты рассказывают, как интересно встретить Новый год в ковид-обстановке.

Жители региона узнают, какие программы ждут маленьких зрителей в театрах, какую программу готовят интернет-провайдеры региона для тех, кто хочет остаться дома у телевизора, а также как подобрать интересный и развивающий подарок ребенку на Новый год. Кроме того, тюменцам объяснят, как можно попасть в резиденцию Деда Мороза.

В мероприятии принимают участие:

– Ирина Алексеева, директор департамента культуры администрации города Тюмени;

– Сергей Осинцев, директор Тюменского Большого драматического театра;

– Полина Гаранина, директор коммуникационного агентства «Пионер»;

– Дмитрий Пампушка, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»;

– Ирина Васильева, генеральный директор комплекса «ЛетоЛето»;

– Федор Будылдин, основатель компании «Умничка».