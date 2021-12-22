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Общество22 декабря 2021 5:22

В Тюмени к утру 23 декабря резко похолодает до -16 градусов

Водителям советуют быть предельно внимательными на автодорогах
Сергей Швецов
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В Тюмени к утру 23 декабря резко похолодает до -16 градусов.

В Тюмени к утру 23 декабря резко похолодает до -16 градусов.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Так, по данным местного ЦГМС, 22 декабря и ночью 23-го будет идти снег, мокрый снег, местами с дождем. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. На дорогах ожидается гололед, а на проводах и деревьях – отложение мокрого снега. К утру 23 декабря похолодает до минус 16 градусов.

– Рекомендуем водителям быть предельно внимательными на автодорогах, проявлять осторожность при управлении автомобилем, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Жителям и гостям области следует надевать обувь и одежду согласно погодным условиям, – сообщили в Главном управлении МЧС по Тюменской области.