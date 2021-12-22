В Тюмени организуют 5 600 мест для парковки автомобилей. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени организуют 5 600 мест для парковки автомобилей. Это нужно для повышения пропускной способности автодорог в центре города.

Как сообщили в гордуме, в прошлом году в областной столице обустроили более 2 300 машино-мест, в 2021 году – свыше 1 800. До конца этого года откроют еще семь объектов хранения авто на 1890 машино-мест.

– Люди могут спокойно подъехать к магазину или кофейне в центре города. Думаю, тюменцы оценили проведенную работу, – отметил депутат Алексей Чирков, который является членом рабочей группы по формированию единого парковочного пространства.