Где нестандартно отдохнуть с детьми в новогодние праздники?

Фото: Громов Павел

29 декабря в Тюмени открывается сенсационный фестиваль, главной изюминкой которого станут Дед Мороз со своими современными подчиненными. Вместе они привезут в город невероятные шоу-представления, всемирные инновации и море новогодней атмосферы.

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Ежегодное мероприятие РОБОЁЛКА проходит в разных городах России только один раз в году. На этот Новый год организаторы решили приехать в Тюмень! С 29 декабря по 13 февраля на 2-м этаже ТРЦ «ОСТРОВ» развернется праздничная феерия. Тюменцев ждет увлекательное погружение в мир роботов и инноваций, а также аркадные игры, танцы с настоящими андроидами, робомашины и многое другое!

Каждый день мероприятие сопровождает Дед Мороз и его помощники, вместе они устраивают интерактивные игры и проводят шоу. Что будет?

- Настоящие эксперименты с жидким азотом для юных химиков – эффектное, но полностью безопасное зрелище. Организаторы обещают: эта научная феерия поразит и детей, и взрослых!

- Эксперименты с электричеством: Дед Мороз докажет, что разряды тока безопасны, если эксперименты проводят исключительно профессионалы!

- Роботобой – здесь настоящие роботы сразятся в схватке года!

- Уникальный танцпол, где можно устроить танцевальный версус: люди с Дедом Морозом против роботов!

Приятным бонусом для тюменцев станет доступность: за шоу и другой интерактив доплачивать не нужно! Приобретаются только входные билеты на фестиваль!*

Фото: Громов Павел

*Есть дополнительные платные услуги, НЕ перечисленные выше.

Также в честь Нового года гостей ждет подарок от организаторов – выгодная акция: 2 билета по цене одного!*

*Акция действует только до 31 декабря 2021 года! Подробности на официальном сайте РОБОЁЛКИ-2022 – робоелка.рф.

**Есть другие акции и льготы. Ознакомиться с ними можно на робоелка.рф.

Фестиваль РОБОЁЛКА начинает свою работу 29 декабря 2021 года. Организаторы этого новогоднего события уже вовсю подготавливаются к крупнейшему мероприятию года!

Контактная информация фестиваля:

Срок проведения: 29.12.21 – 13.02.22.

Адрес: г. Тюмень (ТРЦ «ОСТРОВ», 2-й этаж), ул. Федюнинского, 67.

Телефон: 8 (963) 455-96-93.

Часы работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Сайт: https://clck.ru/ZRqFG

Не пропустите это технологичное и очень атмосферное событие в Тюмени!