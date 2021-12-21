Александр Моор объяснил, чем пахло в Тюмени в начале декабря. Фото: Вадим Бегун

Александр Моор объяснил, чем пахло в Тюмени в начале декабря. По его информации, озвученной в ходе прямой линии, Боровская птицефабрика тут ни при чем, там все мероприятия, связанные со сжиганием птицы, были завершены в ноябре.

– Запах в областной столице был связан с тлеющими торфяными пожарами в соседнем регионе, – заявил глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Боровская птицефабрика, где ранее был обнаружен птичий грипп, в ночь с 18 на 19 ноября сожгла 90 тонн яичного порошка и 30 тонн яичной скорлупы. На этом работы по утилизации завершились. Последняя партия больной птицы была уничтожена еще 15 ноября, как и обещали на предприятии, ямы уже прогорели до золы.