Губернатору Тюменской области пожаловались на тараканов. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Губернатору Тюменской области пожаловались на тараканов. Произошло это в ходе прямой линии, вопрос задала одна из горожанок.

Женщина рассказала, что живет в одном из общежитий областного центра, где ее одолели тараканы. Она спросила у главы региона, что с ними делать. По ее словам, управляющая компания никак не реагирует на ее просьбы.

Александр Моор посоветовал тюменке обратиться в Государственную жилищную инспекцию. Там ей помогут решить проблему. Здесь можно найти реквизиты.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что квартиру тюменки, которая проживает в доме № 27 на улице Полевой в областном центре, заполонили тараканы. Она подает тревожные сигналы через социальные сети, так как усатые буквально не дают спать ночами.

«Подскажите, что с этими тварями делать? Наша управляющая компания не реагирует ни на какие звонки, ни на письма. Двери закрывают перед лицом! У меня первый этаж, жить просто невозможно! У меня двое маленьких детей, они боятся по ночам спать, так как тараканы ползают по телу! Моей младшей дочери два годика, ей залез таракан в ушко – ходили к врачу. Что еще ждать от этих извергов, мы не знаем! Вызывали службу по травлению насекомых – не помогло. Ничего не помогает, они лезут через окна, их уйма в подъезде», – пишет женщина в одной из местных групп в соцсети «ВКонтакте».