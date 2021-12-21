В Тюмени вакцинированных родителей пустят на детские утренники. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

В Тюмени вакцинированных родителей пустят на утренники. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе прямой линии.

– Родителям не запрещено присутствовать на утренниках, если они прошли полный курс вакцинации или переболели ковидом в течение последних шести месяцев, – заявил глава региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Александр Моор ответил на вопрос о нехватке детских садов в Тюмени. «Мы активно строим детские сады и школы. В Ново-Патрушево строится детский сад, думаю, будет введен в 2022 году. В Антипино тоже в 2022-м. В «Тюменской слободе» уже выведен третий этаж», – сообщил глава региона.