В Тюмени 22 декабря 2021 года намерены отключить сразу четыре светофора. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 22 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 12.00 отключение произойдет на пересечении улиц Щербакова и Вторая Луговая, Щербакова и Муравленко, у дома № 88 на улице Щербакова, а также у ТЦ «Панама».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.