В Тюмени отремонтируют 9 км улиц в 2022 году. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени отремонтируют 9 улиц протяженностью около 9 км в 2022 году. Работы будут проходить в рамках нацпроекта.

– В список вошли участки улиц Кирова, Судоремонтной, Олимпийской, Мелиораторов, Бакинских Комиссаров, Молодежной, Луначарского, Малой Боровской и Старорощинского шоссе, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве уточнили, что специалисты заменят дорожную одежду, отремонтируют тротуары, бордюры, в необходимых местах установят ограждения и пешеходные переходы.

По итогам нынешнего дорожного сезона новый асфальт постелен на 58 улицах, на 8 из них по нацпроекту БКД.