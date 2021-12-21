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Недвижимость21 декабря 2021 11:03

В Тюмени отремонтируют 9 км улиц в 2022 году

Работы будут проходить в рамках нацпроекта
Сергей Швецов
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В Тюмени отремонтируют 9 км улиц в 2022 году.

В Тюмени отремонтируют 9 км улиц в 2022 году.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени отремонтируют 9 улиц протяженностью около 9 км в 2022 году. Работы будут проходить в рамках нацпроекта.

– В список вошли участки улиц Кирова, Судоремонтной, Олимпийской, Мелиораторов, Бакинских Комиссаров, Молодежной, Луначарского, Малой Боровской и Старорощинского шоссе, – сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

В ведомстве уточнили, что специалисты заменят дорожную одежду, отремонтируют тротуары, бордюры, в необходимых местах установят ограждения и пешеходные переходы.

По итогам нынешнего дорожного сезона новый асфальт постелен на 58 улицах, на 8 из них по нацпроекту БКД.