В Ишиме гость снял настенные часы и украл деньги у хозяина дома. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ишимской полиции с заявлением о краже обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил имущество из его дома.

Стражи порядка задержали 50-летнего жителя деревни Неволина. Мужчина свою вину признал и пояснил, что с потерпевшим был знаком ранее, так как иногда они вместе распивали спиртное. В тот день пьяный злоумышленник зашёл домой к заявителю, а тот спал.

– Мужчина украл деньги, сотовый телефон и настенные часы, которые позже просто выбросил. Скрывшись с места преступления, подозреваемый отправился в комиссионный магазин, куда и сдал мобильное устройство. Вырученные деньги он потратил на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 8 тысяч рублей, – сообщили в пресс-служб Управления МВД по Тюменской области.

В отношении фигуранта следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 5 лет. В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.