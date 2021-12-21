Тюменец обманул работника комиссионки, убедив, что сдает золотую цепочку, а не серебряную. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции села Исетское поступило сообщение от сотрудников комиссионного магазина о факте мошенничества. Посетитель сдал серебряную цепочку, выдав ее за золотую.

Стражи порядка задержали 35-летнего ранее судимого мужчину – частого клиента. Вечером он пришел в магазин, чтобы сдать свое изделие. Посетитель ввел в заблуждение девушку, которая работает в магазине менеджером-консультантом совсем недавно.

– Он заверил ее, что мужская цепочка изготовлена из золота. За ювелирное украшение мужчина выручил 15 тысяч рублей. Деньги потратил на личные нужды, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Наказание, согласно данной статье, – лишение свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.