Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 декабря 2021 года: умерли еще 15 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 21 декабря увеличилось на 15. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 21 декабря увеличилось на 15. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 250 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 294 случая заболевания (всего с начала пандемии – 87 267), 761 человек выздоровел (за весь период – 71 799), 54 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 30 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 33 490 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 977 228 человек, полный курс прошли 908 802.

За последние сутки в России выявлено 25 907 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 027 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 40 219 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 267 719 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 299 249 летальных исходов, выздоровели 9 055 199 человек.