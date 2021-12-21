Коронавирус в Тюмени, последние новости на 21 декабря 2021 года: заболели еще 294 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 декабря увеличилось на 294. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 21 декабря увеличилось на 294. Всего с начала пандемии ковид подхватили 87 267 человек.

За последние сутки в России выявлено 25 907 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 027 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 40 219 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 267 719 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 299 249 летальных исходов, выздоровели 9 055 199 человек.