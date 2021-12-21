В Тюмени эвакуировали учеников из школы №65. Фото - София Колосянко.

В Тюмени эвакуировали учеников и персонал из школы № 65, корпус два, который находится по адресу: ул. Бориса Житкова, 1. На территории образовательного учреждения работают оперативники, сообщает местный житель в социальных сетях.

Педагоги уже предупредили родителей, что детей, учащихся со второй смены, отправлять в школу не стоит.

«Полиция и пожарка стояла, сказали, что это не учебная эвакуация»; «Дочь звонила, радостная, что с «окружающего мира» отпустили», – комментируют ситуацию горожане.