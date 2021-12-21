Тюменка не могла получить льготы из-за ошибки в удостоверении. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области прокуратура провела проверку по обращению жительницы села Истошино Бердюжского района. Женщине ранее отказали в присвоении звания «Ветеран труда». Из-за этого она не могла получать причитающиеся ей социальные льготы.

В 1989 году заявительницу наградили значком «Отличник советской потребительской кооперации». В то время она работала продавцом истошинского торгового предприятия. Так вот, в удостоверении к этой награде ее имя и отчество написали неправильно.

– Из-за этой ошибки добросовестно трудившаяся женщина не могла получить удостоверение «Ветеран труда». Прокуратура района обратилась в суд с заявлением об установлении факта принадлежности удостоверения заявительнице, – сообщили в ведомстве.

В итоге Бердюжский районный суд требования прокуратуры района удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу и исполнено.