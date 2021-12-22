Жительница Ишима, решившая прибарахлиться в интернете, перевела деньги мошенникам. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ишима поступило обращение от жительницы села Прокуткино. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников.

Недавно в одной из социальных сетей она обнаружила интернет-магазин, ассортимент которого её заинтересовал. Женщина связалась с продавцом, узнала все подробности доставки и оплаты. Выбрав понравившийся товар – 2 спортивных костюма и 2 водолазки, оплатила товар переводом на карту.

После получения денег продавец ещё какое-то время отвечал, после чего перестал выходить на связь. Тогда потерпевшая поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

– Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее не судимая 41-летняя жительница Ишима. Женщина свою вину признала. Полученные от потерпевшей деньги она потратила на личные нужды. Сумма ущерба составила почти 5 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Дознавателем в отношении горожанки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.