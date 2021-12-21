СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Тюмени: 78% заказов лекарств уже делают онлайн

СБЕР ЕАПТЕКА начала работу в Тюмени. Фото - Сбер.

СБЕР ЕАПТЕКА, одна из крупнейших онлайн-аптек России, подвела первые итоги работы хаба в Тюмени. С момента открытия хаба в августе 2021 года жители города сделали в СБЕР ЕАПТЕКЕ десятки тысяч заказов, 78% из них приходится на онлайн-доставку и самовывоз.

В хабе представлены лекарства, витамины, товары для красоты и здоровья, средства гигиены, медтехника – всего более 12000 наименований. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно приобрести на месте или заказать онлайн и забрать самовывозом. Сейчас самовывоз заказа в Тюмени доступен из 6 точек, но в декабре будут подключены ещё 22 партнерские аптеки.

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ:

– Мы рады начать работу в Тюмени в 2021 году. Онлайн-заказ лекарств – один из важнейших сервисов для россиян по всей стране. Жители города охотно заказывают в СБЕР ЕАПТЕКЕ лекарства с доставкой. Мы благодарны им за доверие и продолжим развивать логистику и повышать качество сервиса, чтобы как можно больше жителей региона получили доступ к широкому ассортименту современных лекарств.

Фото - Сбер.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Доставка лекарств на дом – востребованная и актуальная услуга. Благодаря СБЕР ЕАПТЕКЕ она становится доступна всё большему количеству жителей России, а за счет синергии с другими сервисами экосистемы Сбера сделать заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ становится еще удобнее и проще. Клиенты могут войти в личный кабинет по Сбер ID, оплатить заказ через SberPay.

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Пресс-служба СБЕР ЕАПТЕКИ: pr@eapteka.ru.

СБЕР ЕАПТЕКА (до ноября 2020 года – Еаптека) основана в 2000 году. Компания входит в экосистему Сбера. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ самый широкий – на рынке более 75 000 товаров. СБЕР ЕАПТЕКА работает более чем в 70 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Курскую, Тверскую, Белгородскую, Орловскую, Ярославскую, Ростовскую, Волгоградскую, Саратовскую области, Пермский край, Башкирию, Республику Татарстан, Республику Мордовию, Кузбасс. Ежемесячно сервисом пользуются более 11 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд рублей. СБЕР ЕАПТЕКА сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем со ста крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих хранения в холодильнике). В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило Еаптеку в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Кроме того, в 2020 году СБЕР ЕАПТЕКА получила награду «Премия Рунета» в номинации «Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и приложение).