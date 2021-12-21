На Тюмень надвигается сильнейший снегопад. Фото: Тюмень - наш дом

На Тюмень надвигается сильнейший снегопад. Все подрядные организации предупреждены о грядущих осадках

– Сейчас, помимо прометания и вывоза снега, специалисты должны обработать дорожное полотно (и тротуары) противогололедными материалами. Перед снегопадом это обязательная мера, помогающая предотвратить гололед и образование снежных накатов, – отметили в комитете по связям с общественностью и СМИ.

При получении метеосводки по ухудшению погодных условий специалисты работают круглосуточно. В одну смену задействуется более 400 единиц техники и 500 рабочих. Основные силы бросают на вывоз снега, очистку автобусных остановок, пешеходных переходов и второстепенных улиц.

Отметим, что за последние сутки на полигон отправилось более 10 тысяч кубических метров осадков – это равно 500 КамАЗам. Контролируют процесс уборки специалисты дирекции автомобильных дорог и мостов. В оперативном режиме отрабатываются все замечания и недочеты.