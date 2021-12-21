В Тюмени прошел региональный семинар-совещание по реализации Всероссийского конкурса «Навигаторы детства».

С 15 по 17 декабря 2021 года в Тюмени в отеле «Лето-лето» проходил региональный семинар-совещание по реализации всероссийского конкурса «Навигаторы детства». Участие в нем приняли советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и муниципальные координаторы проекта.

Для педагогов была подготовлена уникальная программа с участием высококлассных специалистов образовательной сферы. Они узнали о практиках воспитания подрастающего поколения, управлении эмоциональным состоянием, приняли участие в нетворкинг-сессиях и мастер-классах. А в качестве завершения первого дня мероприятия всех участников ждала зажигательная дискотека в стиле 90-х!

Фото предоставлено "КП".

Организаторы семинара-совещания – Министерство просвещения Российской Федерации, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский детско-юношеский центр», общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

– В течение трех дней мне было очень приятно наблюдать за тем, что происходит на площадке. Вы действительно погружены в работу и не боитесь говорить о проблемах, – воодушевила участников заместитель директора департамента образования и науки Ирина Петровна Конончук.

Фото предоставлено "КП".

– Огромная благодарность Министерству просвещения, Российскому детско-юношескому центру за этот нужный проект. Спасибо каждому из вас, без вашей вовлеченности ничего бы не случилось, – попрощалась с участниками председатель Тюменского регионального отделения Российского движения школьников, региональный координатор Наталья Леонидовна Ахлюстина.

– Главный вызов для нашей страны – подготовка подрастающего поколения. Вы соответствуете сегодняшнему времени и вызовам, вы те, кто будет расценивать ребёнка как живое существо, с которым интересно общаться, развиваясь вместе с ним, – сказала Ирина Владимировна Плещева, исполнительный директор Российского движения школьников.