В Тобольске пожар уничтожил банный комплекс. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тобольске сгорел банный комплекс, который находился по адресу: Школьный проезд, 21а. Пожар произошел сегодня, 21 декабря, в восемь часов утра.

– На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение отдельно стоящего одноэтажного здания мансардного типа размером 10 на 15 метров. В настоящее время открытое горение ликвидировано, ведутся работы по разборке и проливке конструкций здания, – сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила порядка 200 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. В настоящее время на месте продолжают работать 5 единиц техники и 17 сотрудников подразделений 8-го пожарно-спасательного отряда.