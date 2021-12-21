В Тюменской области заболеваемость детей ОРВИ выросла на 9%. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области заболеваемость детей ОРВИ выросла на 9%, а в общем – на 36%. На прошлой неделе зарегистрированы вирусы гриппа А (H3N2), а также вирусы негриппозной этиологии.

– Всего в регион поставлено более 884 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. На сегодняшний день в регионе привито более 718 тысяч человек (46,8% от всего населения), в том числе более 237 тысяч детей, – сообщили в местном управлении Роспотребнадзора.

Тюменцам советуют носить защитные маски, чаще мыть руки и использовать дезинфицирующие средства, при этом не забывая соблюдать социальную дистанцию.

После контактов с вероятно больными нужно умыть лицо и руки, прополоскать горло и промыть нос солевым изотоническим раствором или питьевой водой, не забыть про глаза, заменить маску.