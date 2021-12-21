В Тюменской области сохранят старинную церковь. Фото - Комитет культурного наследия Тюменской области.

В селе Южно-Плетнево Омутинского района власти намерены сохранить Троицкую церковь. Здание, которое было построено в 1906 году, является объектом культурного наследия.

Фото - Комитет культурного наследия Тюменской области.

– В бюджете муниципального образования предусмотрены деньги на разработку проектной документации на выполнение противоаварийных и консервационных работ, в том числе в отношении живописи, – сообщили в комитете культурного наследия Тюменской области.

Стоит отметить, что жители села Южно-Плетнево давно обеспокоены состоянием столетней Троицкой церкви. Они обращались к властям с просьбой о сохранении достопримечательности.