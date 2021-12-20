Тюменцу, передавшему в колонию наркотики в сигаретах, вынесли приговор. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор осужденному исправительной колонии № 2 и местному жителю, который собрал для друга незаконную посылку. Первого обвиняли в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотиков в крупном размере, второго – в пособничестве.

4 апреля 2021 года в комнате приема и досмотра передач ИК № 2 из семи сигарет были изъяты более трех граммов наркотиков. Они предназначались для осужденного, отбывающего наказание.

– Посылку собрал его друг, фигурант дела. Доставлял ее другой мужчина, который не знал о содержимом, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил подсудимому из колонии окончательно 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а его пособнику 3 года условно с испытательным сроком 3 года.