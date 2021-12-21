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Общество21 декабря 2021 2:57

В Тюмени 21 декабря 2021 года отключат три светофора: два – на Тульской, один – на Харьковской

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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В Тюмени 21 декабря 2021 года отключат три светофор.

В Тюмени 21 декабря 2021 года отключат три светофор.

Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 21 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Тульской, Тульской и Геологоразведчиков, с 8.00 до 12.00 – на пересечении улиц Харьковской и Елизарова.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.