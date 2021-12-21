Тюменцам предлагают купить мед и мясо по сниженным ценам. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам предлагают купить мед и мясо по сниженным ценам. В субботу, 25 декабря, с 8.00 до 16.00 в городе пройдёт продовольственная ярмарка

Свежую натуральную продукцию можно будет приобрести по следующим адресам: в районе дома № 31 на ул. Льва Толстого (на территории парковки, расположенной на пересечении ул. Льва Толстого и ул. Ямской); ул. Севастопольская, 12 (прилегающая территория к Выставочному залу); ул. Мельникайте, 126, корпус 2 (на прилегающей территории к ТЦ «П.О.Р.Т.»); пр. Солнечный, 11 (на прилегающей территории к ТЦ «Заречный двор»).

– На прилавках будут представлены продовольственные товары местных производителей, фермерских, личных подсобных хозяйств Тюмени и юга Тюменской области: мясо, рыба, мёд и другое, – сообщили в департаменте потребительского рынка.