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Общество20 декабря 2021 10:50

Тюменцы прислали губернатору более тысячи вопросов: больше всего их интересует тема ЖКХ

Трансляция прямой линии с главой региона пройдет на телеканале «Тюменское время»
Сергей Швецов
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Тюменцы подготовили для губернатора более тысячи вопросов.

Тюменцы подготовили для губернатора более тысячи вопросов.

Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Тюменцы подготовили для губернатора 1 271 вопрос. Прямая линия с Александром Моором состоится завтра, 21 декабря, в 17.00.

– Чаще всего жители региона поднимают темы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, благоустройства, социального обслуживания и защиты, а также коронавируса, – отметили в информационном центре правительства региона.

Напомним, что вопросы можно оставить на страницах губернатора в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм», а также отправить на электронную почту по адресу: info@sovetnik72.com или записать на автоответчике – 8 (3452) 515-212. Трансляция прямой линии пройдет на телеканале «Тюменское время», а также в социальных сетях.