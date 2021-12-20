Тюменцы прислали губернатору более тысячи вопросов: больше всего их интересует тема ЖКХ

Тюменцы подготовили для губернатора более тысячи вопросов. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Тюменцы подготовили для губернатора 1 271 вопрос. Прямая линия с Александром Моором состоится завтра, 21 декабря, в 17.00.

– Чаще всего жители региона поднимают темы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры, благоустройства, социального обслуживания и защиты, а также коронавируса, – отметили в информационном центре правительства региона.

Напомним, что вопросы можно оставить на страницах губернатора в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм», а также отправить на электронную почту по адресу: info@sovetnik72.com или записать на автоответчике – 8 (3452) 515-212. Трансляция прямой линии пройдет на телеканале «Тюменское время», а также в социальных сетях.