Тюменцам расскажут, как весело и интересно встретить Новый год. Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Редакция газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» проведет круглый стол на тему «Как встретишь Новый год – так его и проведешь». Горожанам дадут советы, как поднять себе настроение в ковид-обстановке и интересно встретить Новый год.

Тюменцам расскажут, какие программы ждут маленьких зрителей в театрах, какую программу готовят интернет-провайдеры региона для тех, кто хочет остаться дома у телевизора, а также как подобрать интересный и развивающий подарок ребенку на Новый год. Кроме того, станет известно, как можно попасть в резиденцию Деда Мороза.

В мероприятии примут участие:

– Ирина Алексеева, директор департамента культуры администрации города Тюмени;

– Сергей Осинцев, директор Тюменского Большого драматического театра;

– Полина Гаранина, директор коммуникационного агентства «Пионер»;

– Дмитрий Пампушка, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»;

– Ирина Васильева, генеральный директор комплекса «ЛетоЛето»;

– Федор Будылдин, основатель компании «Умничка».

Круглый стол пройдет 22 декабря в 11.00 в паблике «Тюмень», а также в официальных группах издания «Комсомольская правда» – Тюмень» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter.

В рамках встречи состоится подведение итогов конкурса фото новогодней тематики.