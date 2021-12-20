«Лежат дохлые». Жители дома в Тюмени жалуются на мертвых крыс на детской площадке

Жители дома в Тюмени жалуются на мертвых крыс на детской площадке. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Жители дома № 1а на улице Белинского в Тюмени жалуются на антисанитарию на детской площадке. В социальные сети они залили фотографии, на которых видны мертвые крысы.

«Крысы ходят толпами, лежат дохлые на новой детской площадке. Лазят под капоты автомобилей. Просим принять меры. УК говорит, что их травили. Но результата нет! Антисанитария и опасность для детей, жильцов, техники», – пишут горожане.

Они просят городские власти откликнуться на их беду. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В пресс-службе местной администрации ответили, что специалисты составили заявку по обращению и направили ее в управляющую компании. Однако такой ответ жильцов, видимо, не устроил: «УК говорит, что будет травить только в подвале дома, что за баками небезопасно из-за детей и животных. А крыс всё больше и больше».

В региональном управлении Роспотребнадзора тюменцам посоветовали направить к ним официальное обращение. Сделать это можно, просто заполнив форму «Направить обращение» на их официальном сайте. Это нужно для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на пустыре, который остался после сноса гаражей в тюменском микрорайоне МЖК, развелось множество грызунов. Ситуация, уверяют горожане, очень серьезная. О том, что на пустыре рядом с домом 158/2 на улице Широтной бегают крысы, в социальных сетях сообщил местный житель. Свои слова он подтвердил приложенными к посту фотографиями.