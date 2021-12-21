Ишимец украл коробку с семенами и продал знакомой за 9 тысяч рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела ишимской полиции обратился представитель магазина, который рассказал, что к ним по ошибке доставили коробку семян, предназначенную для другой торговой точки, после чего она пропала. Стражи порядка задержали 22-летнего работника этой организации.

Молодой человек рассказал, что в рабочее время он принимал товар и обратил внимание, что доставщик сгрузил лишнюю коробку с семенами овощей. Злоумышленник позвонил своей знакомой работнице другого сельскохозяйственного магазина и предложил купить товар. Женщина согласилась приобрести всю коробку за 9 тысяч рублей.

– Воспользовавшись тем, что за ним никто не наблюдает, фигурант отправил похищенное к покупательнице на такси. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей. В настоящее время похищенная коробка семян изъята и вскоре будет возвращена законному владельцу, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.