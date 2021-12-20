В администрации Тюмени место арестованного Фролова занял Евгений Сорокин. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени директором городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта стал Евгений Сорокин. Он приступит к исполнению обязанностей с 21 декабря. Соответствующее распоряжение подписал глава областного центра Руслан Кухарук.

– Евгений Валерьевич возглавит департамент, чтобы продолжить реализацию больших планов развития транспортной сферы, предусмотренных в бюджете следующего года. Возглавлять департамент – очень ответственная задача. Здесь нужен руководитель, который досконально знает объекты дорожного строительства, – отметил Кухарук.

Главой управы Центрального округа, коим был Сорокин, назначили Артёма Павлюченко. В Тюменском городском имущественном казначействе он занимался вопросами, связанными с капитальным ремонтом. До сегодняшнего дня занимал должность заместителя директора городского департамента земельных отношений и градостроительства.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени следователи возбудили уголовное дело о хищении порядка пяти миллионов рублей из бюджета. В мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, подозревают директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игоря Фролова и его маму, консультанта ведомства, а также директора коммерческой организации. Двум фигурантам дела уже предъявили обвинение в совершении двух эпизодов преступления.