Жители Тюмени жалуются, что таксисты опаздывают на вызовы и не дают чеки. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменское управление Роспотребнадзора подвело итоги горячей линии по услугам такси и каршеринга. Жители области могли задать вопросы и оставить жалобы с 15 по 26 ноября.

По телефонам обратились 23 человека. Чаще всего жаловались на то, что таксисты не выдают чеки, не подъезжают в назначенное время, из-за чего приходится ждать машину более озвученного времени. Кроме того, местных жителей не устраивает отсутствие в салоне детского кресла и отказ водителя в перевозке без объяснения причин.

– Также поступило 3 письменных обращения по услугам каршеринга, связанных с предъявлением в адрес потребителей требований об уплате штрафных неустоек за загрязнение автомобиля, – отметили в ведомстве.

По одному из обращений провели документарную проверку. Выявлены нарушения, связанные с включением в договор условий, ущемляющих права потребителей. На юрлицо составлен протокол об административном правонарушении.