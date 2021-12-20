Тюменцам напомнили, как правильно выбирать живую елку. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам напомнили, как правильно выбирать елку. Лучше всего идти за новогодним деревом в двадцатых числах декабря.

– Приобрести живую ёлку можно на городском ёлочном базаре или в лесничестве. Покупать ёлки с рук у так называемых чёрных лесорубов незаконно. Выбирайте ёлку с ровным, достаточно толстым стволом без трещин. Дерево с тонким стволом не простоит долго. Ветви должны быть гибкими. Если ветки сухие и ломаются при минимальном усилии, ёлку брать не стоит, – рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Иголки должны быть насыщенного изумрудного цвета, эластичными и крепко держаться на ветках. Ударьте стволом дерева о землю или слегка потрясите ёлку – если иголки осыпаются, это плохой признак.

Выбирайте ёлку с одной макушкой. Если макушек две, три или она обрезана, покупать такое дерево не нужно.

Попросите продавца упаковать дерево в пластиковую сетку-рукав. Дома обязательно дайте дереву постепенно адаптироваться к теплу, поместив на 2-3 часа в прохладное место, например на балкон.

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