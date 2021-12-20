Готовимся к самым долгожданным праздникам вместе на 101,0 ФМ.

Новый год – самый теплый и душевный праздник. В это волшебное время хочется встречаться с друзьями, общаться, вспоминать детство и подводить итоги года. Каждый будний день – самые добрые встречи, теплые разговоры и, конечно, подарки!

В гости к «Хорошей компании» уже торопятся наши партнеры и друзья! Вместе с Юлией Бутаковой и Юноной Волковой они будут вспоминать уходящий год, загадывать заветные желания, делиться новогодними историями и создавать волшебное зимнее настроение! А еще каждый гость студии сможет почувствовать себя настоящим Дедом Морозом, ведь они уже приготовили самые разнообразные подарки для слушателей «Радио Шансон» и, конечно, оставят их под ёлочкой!

30 декабря не пропустите: в рамках праздничного эфира мы вместе с вами начнем друг друга поздравлять и дарить подарки, которые припрятаны под нашей зеленой красавицей!

Подробности – на сайте radiovtyumeni.ru

Генеральный спонсор «Браст» – Фанера сервис».

Главный гость проекта – «Альянс Моторс Тюмень»: Chery, GAC, УАЗ.

Главный гость проекта – поликлиника «Центр-Мед» г. Тюмень.