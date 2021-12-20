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Общество20 декабря 2021 6:56

Новогоднее чудо для особых детей

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Новогоднее чудо для особых детей.

Новогоднее чудо для особых детей.

Волонтеры АО «Тюменнефтегаз» поздравили с наступающим Новым годом тюменские семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники нефтегазодобывающего предприятия оказали адресную помощь нескольким семьям, находящимся под опекой общественной организации «Особый ребёнок», и подарили бытовую технику, в которой нуждались семьи с особыми детьми.

Тюменская городская общественная организация «Особый ребёнок» объединяет более 450 семей.

Тюменская городская общественная организация «Особый ребёнок» объединяет более 450 семей.

Тюменская городская общественная организация «Особый ребёнок» объединяет более 450 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и является одним из старейших общественных объединений города Тюмени.

– В этом году мы решили изменить формат благотворительной помощи и помочь адресно тем, кто нуждается. Зачастую семьям не хватает средств на крупные покупки. Посудомоечная машина станет хорошим помощником многодетной семье, где один из четырех детей с ограниченными возможностями здоровья. Мобильный телефон мы подарили девочке Кате. Она по состоянию здоровья почти всё время проводит дома. В преддверии Нового года все должны верить в чудеса, а нам приятно побыть волшебниками, – рассказали в пресс-службе предприятия.

Ежегодно «Тюменнефтегаз» принимает участие в благотворительных акциях ко Дню защиты детей, Дню знаний, Новому году, не оставляя без внимания детей, оставшихся без попечения родителей, и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в поддержке.