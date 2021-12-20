Новогоднее чудо для особых детей.

Волонтеры АО «Тюменнефтегаз» поздравили с наступающим Новым годом тюменские семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники нефтегазодобывающего предприятия оказали адресную помощь нескольким семьям, находящимся под опекой общественной организации «Особый ребёнок», и подарили бытовую технику, в которой нуждались семьи с особыми детьми.

Тюменская городская общественная организация «Особый ребёнок» объединяет более 450 семей.

Тюменская городская общественная организация «Особый ребёнок» объединяет более 450 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, и является одним из старейших общественных объединений города Тюмени.

– В этом году мы решили изменить формат благотворительной помощи и помочь адресно тем, кто нуждается. Зачастую семьям не хватает средств на крупные покупки. Посудомоечная машина станет хорошим помощником многодетной семье, где один из четырех детей с ограниченными возможностями здоровья. Мобильный телефон мы подарили девочке Кате. Она по состоянию здоровья почти всё время проводит дома. В преддверии Нового года все должны верить в чудеса, а нам приятно побыть волшебниками, – рассказали в пресс-службе предприятия.

Ежегодно «Тюменнефтегаз» принимает участие в благотворительных акциях ко Дню защиты детей, Дню знаний, Новому году, не оставляя без внимания детей, оставшихся без попечения родителей, и тех, кто находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в поддержке.