Тюменка взыскала с больницы 800 тысяч после смерти 19-летнего сына-эпилептика. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области суд частично удовлетворил иск женщины к областной больнице № 12 в селе Упорово о компенсации морального вреда. Ее 19-летнему сыну некачественно оказали необходимую медпомощь, он умер.

Трагедия произошла 15 декабря 2019 года. В этот день парень поступил в лечебное учреждение после приступа эпилепсии, при котором он упал и ударился головой.

– Пострадавшему поставили неверный диагноз. Указанные дефекты отсрочили начало лечения травмы головы, чем способствовали её беспрепятственному течению и прогрессу осложнений. Смерть пациента наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В итоге с учреждения здравоохранения в пользу истца суд взыскал 800 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.