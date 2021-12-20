Погода на 21 декабря 2021 года в Тюмени: снег усилится днем

В Тюмени снег усилится днем. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 21 декабря, облачная погода будет держаться в Тюмени до самого вечера. Ночью ожидается мелкий снег. Утром – без осадков. Днем он пойдет снова, но уже сильнее, и продолжится до позднего вечера.

Температура воздуха ночью минус 5 – 3 градуса, днем ожидается минус 2. Вечером столбики термометров покажут 3 – 1 градус ниже нуля. В течение дня будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 3 – 5 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Патапия и святой Анфисы. Анфису в народе называли Рукодельницей, поскольку девушки с этого дня приступали к шитью. Наши предки приметили, если деревья в инее на Патапия, будет богатый урожай фруктов. На хороший урожай указывал и снег, который своей тяжестью гнул на деревьях сучья. Если в этот день слышали гром, готовились к сильным ветрам.