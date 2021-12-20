Под Тюменью в жестком ДТП погиб молодой водитель на «Жигулях».

На 16-м километре автодороги Тюмень – Омск накануне, 19 декабря, случилось трагичное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль ВАЗ-2105 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Honda Civic.

– 32-летний водитель отечественной машины скончался от полученных травм, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве также добавили, что в аварии пострадали два человека: 35-летний водитель иномарки и его 36-летняя пассажирка. Обстоятельства дорожного инцидента выясняются, передает «МегаТюмень».