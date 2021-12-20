В Тюмени после сильного снегопада работают почти 500 снегоуборочных машин. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени после сильного снегопада (за последние сутки выпал 21% месячной нормы осадков) работают почти 456 снегоуборочных машин и 516 дорожных рабочих. За выходные вывезено более 10 000 м3 снега.

– Дорожные службы сталкиваются с препятствиями в виде неправильно припаркованных автомобилей. Это затрудняет уборку территории и увеличивает отведенное на нее время. Обращаемся к автомобилистам с просьбой не парковать машины вдоль обочин, чтобы техника могла расчистить улицы от снега, – отметил заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Васенин.

Посмотреть, как происходит уборка снега, можно в режиме реального времени. Для этого нужно зайти на портал «Тюмень – наш дом» в раздел «Мониторинг уборки города» (баннер), напоминает Комитет по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени.