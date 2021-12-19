Погода на 20 декабря 2021 года в Тюмени: ночной мелкий снег продолжится утром

В Тюмени ночной мелкий снег продолжится утром. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 декабря, весь день в Тюмени будет облачным. Ночной мелкий снег будет продолжать идти утром. Во второй половине дня он на какое-то время прекратится, а вечером начнется снова.

Температура воздуха ночью минус 3 градуса, днем ожидается минус 6 – 8. Вечером столбики термометров покажут 8 – 6 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть юго-восточный, южный ветер со скоростью 2 – 5 метров в секунду.

20 декабря почитается память святителя Амвросия. В прежние времена этот день как бы подводил черту под праздники уходящего года, поэтому говорили: "Амвросий праздники отбросил". Какая погода бывала в этот день, такая будет и в январе. Охотники имели свою примету на день Амвросия. Собираясь на охоту, они наблюдали за собакой: если она начинала валяться в снегу, идти на охоту не стоило - метель в пути застанет.