В Тобольске погиб молодой автомобилист. Фото - Госавтоинспекция Тобольска.

В Тобольске погиб молодой автомобилист. Он скончался на месте аварии, которая произошла сегодня, 19 декабря, ночью на проспекте Дзираева.

– Трагедия случилась около 1.50 минут на 5 километре проспекта Дзираева. 24-летниий водитель на автомобиле «Ниссан Кашкай» съехал с дороги и врезался в электроопору, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

В результате ДТП от полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. По факту аварии обстоятельства выясняются. Известно, что тоболяк водит машину один год.