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Происшествия19 декабря 2021 8:50

В Тобольске погиб молодой автомобилист

Он скончался на месте аварии
Сергей Швецов
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В Тобольске погиб молодой автомобилист. Фото - Госавтоинспекция Тобольска.

В Тобольске погиб молодой автомобилист. Фото - Госавтоинспекция Тобольска.

В Тобольске погиб молодой автомобилист. Он скончался на месте аварии, которая произошла сегодня, 19 декабря, ночью на проспекте Дзираева.

– Трагедия случилась около 1.50 минут на 5 километре проспекта Дзираева. 24-летниий водитель на автомобиле «Ниссан Кашкай» съехал с дороги и врезался в электроопору, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

В результате ДТП от полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия. По факту аварии обстоятельства выясняются. Известно, что тоболяк водит машину один год.