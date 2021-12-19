В Тюмени жильцы «аварийки» уверяют, что кто-то поджигает дом. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени жильцы «аварийки» уверяют, что кто-то поджигает дом. Свое возмущение они вылили в социальные сети.

«Не знаю уже как назвать то, что происходит сейчас? Сегодня ночью (17 декабря – Прим. ред.) был сделан поджог в жилом доме на Лесобазе. Пожар начали тушить сами жильцы, потом приехали пожарные, они уже вскрыли пол и дотушили», – рассказала горожанка Алена А.

По ее словам, дом признан аварийным, но пока его еще не расселяли. Собственники квартир недавно получили письма-требования о сносе дома. Расселять их будут в следующем году по КРТ. Пока никаких оценок не проводилось.

Она вопрошает, зачем поджигать дом, в котором живут люди: «Или это просто совпадение и кто-то захотел сделать по каким-то своим причинам поджог? В чем виноваты обычные жильцы? Или мы должны во сне сгореть?»

Ей ответила другая жительница областной столицы с похожей ситуацией: «Наш дом два раза поджигали, первый раз сами потушили, второй раз на чердаке был поджог, пожарных вызывали. Тоже аварийный был дом под снос, третий раз горел дом. Это очень страшно – ложиться спать и не знать, проснёшься или нет...»

В пресс-службе местной администрации сообщили, что дом обслуживает УК «Грин Лайт». В результате ночного пожара повреждено половое покрытие в подъезде. Директор управляющей компании с мастерами занимаются восстановлением.

– Что касается оценки имущества, то этот инцидент не влияет на формирование окончательной цены. Все вопросы можно будет уточнить у специалистов департамента земельных отношений и градостроительства. Адрес: Орджоникидзе, 24 каб. 217, тел. отдела изъятия и резервирования земель 51-10-37, – отметили в ведомстве.