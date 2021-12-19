В Тюменской области стало меньше безработных. Фото - Департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В Тюменской области стало меньше безработных. За 11 месяцев в службу занятости обратился 71 131 человек.

Вообще в регионе на регистрационном учете в качестве соискателей состоят 9 070 человек, безработных – 4 293. На одного кандидата приходится примерно три вакансии, всего в службе занятости 25 450 мест. Сфера строительства по-прежнему лидирует по количеству предложений – здесь на 1 декабря требовалось 5 134 работника.

В образовании было открыто 2 254 вакансии, в обрабатывающих производствах – 2 234, передает «Вслух.ру».