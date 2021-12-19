В Тобольске пройдут новогодние мастер-классы. Кроме того, 21, 22 и 23 декабря молодёжь примет участие в бесплатных онлайн-встречах с психологами.

Жителей Тобольска от 20 до 35 лет приглашают на мероприятия онлайн-проекта «Будь в ресурсе». Проект поможет подвести итоги года, проанализировать их и использовать лучшие воспоминания как ресурс для планирования будущего.

– По сравнению с 2020 годом, 2021 был более комфортным, потому что молодые люди склонны преуменьшать свои достижения. К тому же, к концу года накапливается психологическое напряжение. Фокусируясь на позитивных событиях, мы насладимся праздничными выходными и домашним уютом, а также найдём в себе силы поддержать тех, кому это необходимо, – отметила руководитель мультицентра «Моя территория» в Тобольске Светлана Спехова, сообщает «МегаТюмень».