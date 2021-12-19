Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 декабря 2021 13:16

Школьники из Тюменской области удачно выступили на Всероссийской олимпиаде по вопросам избирательного права

Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)

Школьники из Тюменской области удачно выступили на Всероссийской олимпиаде по вопросам избирательного права. Победителями признаны 11-кклассники Виктория Фильберт (Петелинская средняя общеобразовательная школа Ялуторовский район), Максим Кухарук и Анита Садреева (гимназия № 1 города Тюмени»).

В региональном (отборочном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, сообщает облизбирком, приняли участие 518 человек - 291 ученик 10-х классов, 227 - учащиеся 11-х классов.

Призерами регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Тюменской области признаны 53 человека, передает «Тюменская линия».