Школьники из Тюменской области удачно выступили на Всероссийской олимпиаде по вопросам избирательного права. Победителями признаны 11-кклассники Виктория Фильберт (Петелинская средняя общеобразовательная школа Ялуторовский район), Максим Кухарук и Анита Садреева (гимназия № 1 города Тюмени»).

В региональном (отборочном) этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса, сообщает облизбирком, приняли участие 518 человек - 291 ученик 10-х классов, 227 - учащиеся 11-х классов.

Призерами регионального (отборочного) этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Тюменской области признаны 53 человека, передает «Тюменская линия».